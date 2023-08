Sorpreso con oltre un chilo di cocaina in auto, 23enne ai domiciliari

Nell’ambito di intensificati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Catanzaro, in occasione del periodo estivo caratterizzato da elevata presenza di persone nell’area cittadina e costiera e svolti anche con il supporto di personale dei Reparti Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, Siderno e Catania, numerose sono state le persone, gli autoveicoli e gli esercizi commerciali sottoposti a controlli.

Nello svolgimento di un controllo su strada, in particolare, nella mattinata del 18 agosto, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme, ha notato un’autovettura parcata sul ciglio della carreggiata nei pressi dello svincolo autostradale, con un giovane alla guida.

Insospettito dalla inusualità del parcheggio in quella zona, ha deciso di effettuare un controllo più approfondito. Durante la perquisizione al veicolo è stato rinvenuto e sequestrato un panetto, successivamente risultato essere, dalle analisi a cura del personale della Polizia Scientifica, cocaina pari a 1,250 chili, che se fosse stata immessa sul “mercato” avrebbe fruttato circa 400 mila euro. Il procedimento penale pende nella fase investigativa e l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Al termine dell’accurato controllo di Polizia, il giovane, identificato per D.S. ventitreenne, è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Siano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri il Gip ha convalidato l’arresto del 23enne e disposto arresti domiciliari.