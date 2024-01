Soverato, a “Binario 21” riflessioni e memorie 

La mostra degli studenti dell’istituto salesiano illumina passato e futuro

A Soverato, gli studenti dell’Istituto Salesiano hanno allestito una mostra che si rivela un viaggio emotivo e artistico di grande impatto: “Binario 21”. Questa esposizione non è solo una finestra sul passato oscuro dei campi di concentramento, ma anche un’espressione contemporanea di valori e sentimenti che attraversano il tempo.

“Binario 21” emerge come un vero e proprio labirinto di emozioni e memorie, dove ogni angolo sembra respirare la sofferenza e la negazione della libertà. Questa installazione, frutto di un accurato lavoro di ricerca e introspezione da parte degli studenti, supera i confini tradizionali della narrazione storica. I ragazzi, guidati dai loro insegnanti, hanno saputo articolare dettagli e visioni che escono dagli schemi, liberamente esprimendo le loro emozioni e sentimenti sulle atrocità e le violenze passate e presenti.

La mostra rappresenta un’importante occasione di apprendimento e riflessione, non solo per la comunità scolastica, ma anche per l’intera società. La direzione dell’istituto, sotto la guida di Don Mimmo Madonna, invita chiunque sia interessato a visitare questa espressione artistica e culturale, sottolineando come sia essenziale mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza delle pagine più buie della nostra storia.

“Binario 21” va oltre la commemorazione della “Giornata della Memoria”, promuovendo l’idea che dovremmo sempre parlare di “Giornate delle Memorie”.

L’impegno degli studenti e degli insegnanti in questo progetto è un chiaro segnale che la gioventù non può e non deve essere etichettata come una “generazione perduta”. Al contrario, con i giusti strumenti e opportunità, i giovani possono offrire un contributo significativo alla società, mostrando un’acuta consapevolezza del loro ruolo nel mondo. “Binario 21” dimostra che attraverso l’educazione e il pensiero critico, i ragazzi possono diventare adulti liberi e consapevoli, capaci di agire per un mondo migliore.

In conclusione, la mostra “Binario 21” è un tributo alla capacità dei giovani di affrontare e interpretare il passato, imparando da esso per costruire un futuro migliore. È un invito aperto a tutti coloro che desiderano immergersi in un percorso di conoscenza e consapevolezza che lascia un segno indelebile.