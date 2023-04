Soverato a Cipro: mobilità Erasmus+ per lo staff del Malafarina nella prestigiosa “The English School”

Dal 26 marzo al 1 aprile, una delegazione del Malafarina ha raggiunto Cipro: le docenti Savina Moniaci e Caterina Gatto, l’insegnante tecnico pratico Claudio Cherubino e l’assistente tecnico Giuseppe Schiavi sono stati accolti nella English School per portare avanti due diverse attività: “Teaching Activities” e “Job shadowing”, nell’ambito dell’Accreditamento Scuola del Programma Erasmus+.

Il prof. Cherubino ha tenuto alcuni workshop con gli studenti su diversi tools digitali quali Canva, Renderforest e Mit App Inventor. E’ stato, inoltre, impegnato in attività di formazione di docenti, sempre in ambito digitale, fornendo loro utili informazioni su AR/VR e Gamification, illustrando l’uso di software come Unity3D, Blippar, Overly, Kahoot, Quizizz e Goosechase.

L’assistente tecnico Schiavi ha potuto confrontarsi con il personale addetto alla gestione del complesso sistema tecnologico di cui fruiscono docenti ed alunni, approfondendo gli aspetti legati alle politiche di sicurezza, di controllo a distanza e di affidabilità. Lo stesso ha assistito anche a numerose lezioni con lo scopo di annotare le buone pratiche e verificarne l`eventuale applicabilità ai sistemi già presenti nel nostro Istituto ed a quelli di futura, prossima implementazione.

La professoressa Moniaci ha incontrato la coordinatrice Leoni Hadjithoma per un attività di formazione legata alla implementazione dei progetti europei: nello specifico, la prof.ssa ha messo al corrente la coordinatrice cipriota riguardo i documenti necessari per le varie mobilità, le diverse forme di disseminazione dei risultati delle stesse, il lavoro progettuale, di preparazione, da portare avanti con i partecipanti, la promozione nelle proprie scuole di eventi che siano divulgatori delle attività svolte durante le varie mobilità.

La docente si è, inoltre, prodigata ad illustrare alla Hadjithoma come pianificare una settimana Erasmus nella propria scuola.

La prof.ssa Gatto, invece, ha seguito lezioni di Matematica con docenti della stessa disciplina in classi diverse.

“Questa esperienza, riferisce la prof.ssa Gatto, mi ha permesso di condividere buone pratiche di insegnamento-apprendimento che vedono l’insegnante come conduttore e stimolatore, come colui che assegna dei tasks che gli studenti eseguono, con molta autonomia e autodeterminazione. Gli attori di questo job shadowing sono stati studenti scolasticamente maturi, volenterosi, molto motivati allo studio, molto positivi dal punto di vista della socialità, dotati di un gran senso di responsabilità, in grado di interagire in modo rispettoso con i compagni e l’insegnante, il quale non è costretto a fare delle acrobazie per cercare di motivarli, ma li guida, mettendoli al centro della lezione”.

La delegazione del Malafarina fa rientro nella propria scuola, soddisfatta dell’esperienza vissuta con i colleghi ciprioti, pronta a disseminare l’esperienza per diffondere e condividere con gli altri colleghi della loro scuola, con i loro alunni, con i colleghi di altre scuole, con enti istituzionali locali e regionali i risultati acquisiti e le esperienze maturate, sempre più convinti a sensibilizzare la comunità scolastica e coinvolgere tutti coloro che sono funzionali allo sviluppo e alla gestione di un sistema culturale, moderno e transnazionale non solo a livello scolastico, ma soprattutto a livello istituzionale.