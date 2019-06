Soverato – Entro l’estate la fine dei lavori per il restyling del serbatoio pensile

È costata 500mila euro l’opera di restyling del serbatoio pensile di Soverato. Per la Sorical si tratta di un’opera strategica per l’efficiente erogazione idropotabile della cittadina jonica catanzarese, da qui la decisione di avviare il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza.

Con l’avvio dei lavori idraulici all’interno del Serbatorio, Sorical ha proposto all’amministrazione comunale di Soverato una serie di ipotesi di restyling esterno, ma dopo una fase di interlocuzione con i responsabili tecnici e amministrativi del Comune, è stato realizzato un progetto grafico in cui sono presenti tre cavallucci marini che rappresentano il logo della città di Soverato. Si prevede l’ultimazione dei lavori entro l’estate.

Il serbatoio pensile di Soverato rientra nell’elenco delle opere idropotabili regionali affidate alla Sorical. E nel parco di infrastrutture ed impianti ci sono più di 60 grandi serbatoi sopraelevati, che risultano indispensabili in tutti quei contesti in cui la morfologia del territorio non rendeva disponibile una altura posta entro una ragionevole prossimità dal distretto idrico da alimentare. In altre situazioni morfologiche, invece, sono stati realizzati serbatoi semi-interrati. di quest’ultima tipologia nel patrimonio regionale gestito della Sorical se ne contano oltre mille.

“A mezzo di specifiche progettazioni e gare di appalto dedicate- spiega il responsabile dell’area operativa Sergio De Marco – sono stati attuati in questi anni dei rilevanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di alcuni importanti serbatoi sopraelevati tra i quali: Roggiano Gravina, Le Castella di Isola Capo Rizzuto ed altri minori. Per Soverato, e S. Angelo di Gerocarne si sta procedendo con i lavori”.