Soverato, Filippo Soavi: “Costanza e passione, così si costruisce un sogno”

Il campione si racconta dell’incontro-evento con Naturium e Flex Gym.

Solo la costanza ripaga. È questa la filosofia che guida Filippo Soavi, atleta emergente del bodybuilding italiano, ormai considerato un vero e proprio punto di riferimento per la sua generazione.

Classe da vendere, determinazione ferrea e una V-shape da manuale: a soli 21 anni ha già messo in fila successi di spessore, come il titolo di Assoluto Junior Mens Physique e Classic Beginners conquistati a Rimini (Fit Italy IFBB) nel 2025, le vittorie di categoria a Bussolengo e il prestigioso secondo posto ai Mondiali NBFI di Manchester, dopo le qualifiche superate nel 2023.

Ma la sua ascesa non è stata affatto fulminea. Inizia in palestra nel settembre del 2018, si dedica con serietà al bodybuilding solo dal 2022, e da allora la sua crescita è stata lenta, costante e autentica, frutto di passione e rigore. Un percorso che lo ha portato a essere riconosciuto anche fuori dai circuiti agonistici: oggi oltre 200.000 follower lo seguono sui social, dove ogni giorno condivide contenuti che raccontano il suo stile di vita, tra allenamenti, riflessioni e tanta motivazione.

Domenica 27 luglio, dalle 16.00 alle 19.00, sarà protagonista di un evento speciale a Soverato, presso la ASD New Flex Gym (via Cuturella 2/4), organizzato da Naturium e Flex Gym. Tre ore per conoscerlo da vicino, ascoltare il suo percorso, porre domande anche tecniche, e vivere un pomeriggio dedicato alla salute, al benessere e a uno stile di vita sano. Non mancheranno ovviamente foto e autografi, in un clima di condivisione e ispirazione.

Filippo ha alle spalle un passato sportivo variegato, culminato nella ginnastica artistica, disciplina con la quale ha partecipato anche a un campionato italiano, classificandosi terzo. Ha studiato un anno Biologia, prima di decidere di sospendere temporaneamente gli studi per dedicarsi completamente alla disciplina che ama.

Lontano dai riflettori, Filippo ama leggere e cimentarsi nella fotografia. Ma è in palestra che ha trovato la sua vera dimensione, un luogo dove – come dice lui stesso – “non si costruisce solo il corpo, ma anche la mente”.

A chi gli chiede un consiglio per cominciare, risponde con schiettezza:

“I consigli servono a poco. Quando finisce la motivazione iniziale, resta solo l’amore per la monotonia. Se non impari ad amare la ripetizione, la costanza e la disciplina, non andrai lontano”.

Parole semplici, che racchiudono però una grande verità. E che spiegano perché Filippo Soavi non è solo un atleta da palcoscenico, ma un modello positivo per tanti ragazzi in cerca di equilibrio e cambiamento.

Appuntamento allora a domenica 27 luglio. Perché ispirarsi a chi ha scelto di costruire, giorno dopo giorno, il proprio sogno può essere il primo passo per iniziare anche il nostro.

Per info e aggiornamenti Naturium e Flex Gym Soverato sui canali social ufficiali.