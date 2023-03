Soverato, finanziamento per interventi di efficientamento energetico per alcuni edifici pubblici

“Abbiamo partecipato ad un bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ottenuto un finanziamento a fondo perduto per interventi di sostenibilità ed efficientamento energetico di alcuni edifici pubblici.

Nello specifico gli interventi previsti sono:

– Palazzo di città – Sostituzione integrale infissi 252.252,08€

– Scuola Laura Vicuna: impianto fotovoltaico e Sostituzione infissi 233.630,00 €

– Scuola largo Cardillo: impianto fotovoltaico 20 kW e Sostituzione infissi 178.291,54 €

– Teatro comunale: Sostituzione pompe di calore, Installazione impianto Fv da 20kW con Relamping 201.908,78 €

Per un Totale di 866.082,40 €

Questi interventi, oltre ad apportare dei miglioramenti significativi in termini di vivibilità degli spazi, produrranno un importante risparmio sui costi energetici.

Una buona notizia in un periodo in cui il “caro bollette” è un argomento che tocca da vicino tutti i cittadini”. Lo rende noto il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.