Soverato – Folgorato al lavoro da un cavo dell’alta tensione, operaio in gravi condizioni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Soverato, in provincia di Catanzaro. Secondo cause in corso di accertamento, un operaio avrebbe urtato un cavo dell’alta tensione mentre era impegnato in un cantiere di manutenzione stradale nella zona di San Nicola, rimanendo folgorato.

I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi e l’uomo è stato trasferito in ospedale dove verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.