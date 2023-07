Porsche Coupe sbanda sulla SS 106 e si incendia, un morto e un ferito grave

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Siderno e Monasterace sono impegnate sulla Variante della SS106 in loc. Canne nel comune di Roccella Jonica per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Porsche Coupe, che per cause in corso di accertamento finiva fuoristrada in una scarpata. A seguito del sinistro la vettura si incendiava.

A bordo due persone di cui una sbalzata dalla vettura, ferita in modo grave, veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera, la seconda, coinvolta dalle fiamme riusciva ad abbandonare l’autovettura ma è deceduta a pochi metri dalla stessa.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Al momento si attende autorizzazione del medico legale e del magistrato di turno per il recupero della salma.

La Variante della SS106 nel tratto interessato dal tragico sinistro è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.