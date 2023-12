Soverato, gratitudine per la partecipazione allo spettacolo sacro “In cammino verso Betlemme”

Con questa nota, la compagnia dei Sognattori vuole ringraziare di cuore tutti voi per aver partecipato alle numerose iniziative culturali organizzate durante questo anno nella città di Soverato.

In particolare, sentiamo il bisogno di esprimere la nostra più sincera gratitudine per la calorosa partecipazione allo spettacolo sacro “In cammino verso Betlemme”, tenutosi il 27 Dicembre a Soverato Superiore presso “U Chianu”.

Un sincero grazie va a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della serata:

il Sindaco Daniele Vacca, il Vicesindaco Emanuele Amoruso (promotore dell’iniziativa), Don Giorgio Pascolo e Don Remo Fiorentino per il loro grande sostegno, incoraggiamento e la smisurata disponibilità.

Ringraziamo le catechiste e i bambini della parrocchia, che hanno partecipato attivamente alla rappresentazione creando un momento altamente suggestivo.

Non possiamo non ringraziare Totò Chiaravalloti e gli amici do “Chianu” per l’allestimento della via, e i proprietari delle case vicine per la loro generosa disponibilità.

Un sentito ringraziamento va anche all’Associazione “Caramante” per i bellissimi costumi che hanno reso i nostri personaggi ancora più autentici.

Ringraziamo di cuore per la smisurata disponibilità il gruppo dei Sognattori che lavorano dietro le quinte, dai tecnici agli amici di sempre, che hanno curato la messinscena del lavoro: senza di voi tutto questo sarebbe stato difficile da realizzare.

Grazie infine al caro pubblico, venuto ad assistere allo spettacolo nonostante le temperature poco miti di questo periodo. Siamo stati onorati dalla presenza di così tante persone e dei larghi consensi ricevuti.

Il vostro religioso silenzio ha creato un’atmosfera a dir poco suggestiva, che ci ha permesso di trasmettere con intensità il messaggio sacro del Natale, in cui Dio, per amore, si fa uomo tra gli uomini, in un’umile mangiatoia.

Il vostro caldo sostegno ci incoraggia a perseverare nel nostro scopo: regalarvi riflessioni ed emozioni attraverso la magia del teatro.

Con gratitudine e affetto, i Sognattori.