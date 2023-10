Soverato, il 18 novembre lo spettacolo teatrale “Gagini: I segni sublimi dell’arte… tra storia e leggende”

Nel cuore del nostro paese si nasconde un capolavoro di arte e di fede:

l’opera scultorea della Pietà, frutto del talento indiscusso del grande Antonello Gagini, simbolo di profonda umanità, ma anche di forza e speranza per la gente di Soverato.

Con la ripresentazione dello spettacolo teatrale “Gagini: I segni sublimi dell’arte… tra storia e leggende” chiamiamo a raccolta il nostro amore per l’arte e la nostra dedizione alla comunità, all’insegna di un viaggio emozionante nella storia di Soverato, che ci permetterà, al tempo stesso, di contribuire a preservare lo splendore della nostra amata statua.

Il contributo volontario per l’ingresso allo spettacolo sarà infatti un tassello fondamentale in quanto permetterà il rifacimento e la manutenzione del basamento della Pietà. Crediamo fermamente che questo evento diventerà una testimonianza tangibile di come l’arte e la solidarietà possano coesistere, ed insieme portare molto frutto.

Unitevi a noi per sostenere e preservare il nostro patrimonio di arte e cultura, lasceremo alle generazioni future un’eredità di amore, solidarietà e bellezza.