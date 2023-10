Violenza sessuale su una studentessa, professore di 62 anni condannato a 3 anni

Il Tribunale di Paola ha condannato alla pena di tre anni di reclusione un docente di Storia dell’arte del liceo “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo, accusato di aver molestato una sua studentessa. Nei suoi confronti, l’accusa muoveva due distinti capi di imputazione, mentre un terzo si è estinto per prescrizione.

Il 62enne è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, all’interdizione perpetua da qualsiasi incarico in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in ogni istituzione pubblica o privata che si occupi di minori. Disposta infine per il docente l’interdizione dai pubblici uffici per tre anni.

Tutto è partito dalla denuncia di cinque studentesse che segnalarono di essere state molestate dal 62enne. In particolare le vicende al centro dell’indagini si sarebbero svolte nel novembre del 2021 – anche se altre condotte simili risalirebbero anche al 2020 – all’interno dell’istituto scolastico della cittadina del Cosentino.

L’insegnante, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe molestato le sue allieve nel corso delle lezioni tenute al “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo. In un caso l’uomo avrebbe tentato una vera e propria violenza sessuale che non si sarebbe consumata per la reazione della vittima.

Gli inquirenti, avvalendosi anche di diverse testimonianze, avrebbero chiuso il cerchio su alcuni di questi episodi che avrebbe commesso il professore. Da qui nel maggio del 2018 il gip del Tribunale di Paola, su richiesta della Procura paolana, ha disposto gli arresti domiciliari per il 62enne, poi commutati dal Riesame in obbligo di dimora nel comune di Pizzo Calabro.