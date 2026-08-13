Soverato, il caso Sombrero non è chiuso: tensione durante l’intervista di Lino Polimeni con il titolare

La vicenda legata alla gestione degli ombrelloni stagionali presso il lido El Sombrero di Soverato si arricchisce di un nuovo, gravissimo capitolo. Dopo la denuncia pubblica del tenore Lorenzo Papasodero, i riflettori rimangono puntati sullo stabilimento balneare, ma l’attenzione si sposta ora su un episodio di forte tensione che ha coinvolto direttamente il giornalista Lino Polimeni.
Nel pieno rispetto del diritto di cronaca e del principio di imparzialità, va ricordato che Arturo Abbruzzo, indicato pubblicamente come titolare dello stabilimento El Sombrero Beach, ha il pieno diritto di esporre la propria versione dei fatti e di replicare a tutte le accuse mosse nei suoi confronti.
Tuttavia, si aggiunge ora una nuova testimonianza: Lino Polimeni intende infatti raccontare nei dettagli un confronto avvenuto proprio alla presenza di due testimoni, sfociato in un accesa disputa durante lo svolgimento del lavoro d’inchiesta.
Su una vicenda così delicata si impone la massima chiarezza. È fondamentale scindere le posizioni e concedere il giusto spazio a tutti gli attori coinvolti: alla denuncia iniziale di Lorenzo Papasodero, alla replica di Arturo Abbruzzo e alla testimonianza diretta di Lino Polimeni.
Nessun processo sommario sui social network, ma nemmeno spazio al silenzio. I fatti devono essere raccontati con trasparenza, le eventuali responsabilità dovranno essere accertate esclusivamente nelle sedi competenti e il diritto di replica continuerà a essere garantito a ogni parte in causa.
Lino Polimeni riferirà nei prossimi passaggi esatti dettagli di quanto accaduto davanti ai due testimoni, con la ferma convinzione che la verità non debba mai temere il confronto.