Soverato, l’avvocato Roberta Ussia eletta presidente Fidapa

L’impegno per valorizzare la partecipazione delle donne nella società

In una giornata importante per l’attivismo sociale a Soverato, la sezione locale della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (Fidapa) ha rinnovato il proprio comitato direttivo. Le socie si sono riunite oggi, presso la sala consiliare comunale, sotto la guida attenta e puntuale di Franca Dora Mannarino, Segretaria del Distretto Sud Ovest della Fidapa.

L’assemblea ha votato all’unanimità il nuovo direttivo che risulta così composto: presidente Roberta Ussia, vicepresidente Vittoria Lazzaro, segretaria Caterina Reda, tesoriera Cristina Impellizzeri.

La neo-presidente Ussia, avvocato dal lungo e meritorio impegno nel sociale, ha espresso “soddisfazione e orgoglio” per l’incarico, ringraziando tutte le socie per la fiducia accordata. Il suo impegno, ha dichiarato, sarà “portare avanti la sezione di Soverato nel solco della tradizione di ciò che è stato fatto e fare in modo che sia un punto di riferimento culturale e di valorizzazione della donna nella comunità di Soverato, in un rapporto di costante dialogo con le istituzioni”.

La Fidapa svolge un ruolo chiave nella promozione, nel coordinamento e nel sostegno delle iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, collaborando con Enti, Associazioni ed altri soggetti per raggiungere gli obiettivi proposti. Questi includono: valorizzare le competenze delle socie, incoraggiarle alla partecipazione attiva alla vita sociale e politica, agire come portavoce per le donne in arti, professioni e affari e lavorare per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne.

Le sezioni locali della Fidapa, seguendo le direttive nazionali e internazionali, assicurano una vasta partecipazione delle loro iscritte alla vita associativa e svolgono un ruolo attivo nel promuovere principi di inclusione, uguaglianza e collaborazione. Con il suo nuovo direttivo, la Fidapa di Soverato si prepara a perseguire ancora, con immutato entusiasmo, la propria missione.