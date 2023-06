[VIDEO] Montepaone, Naturium e Scalzo celebrano l’agroalimentare calabrese di qualità

Storie di successo e passione, simbolo di una terra ricca di sorprese.

Il progetto culturale Naturium, con la sua mission di valorizzare il tessuto produttivo locale legato alle piccole imprese dell’agroalimentare di qualità, ha organizzato a Montepaone Lido un evento speciale dedicato all’Azienda Scalzo di Marzi.

Giovanni Sgrò, il fondatore di Naturium, e il giovane imprenditore Claudio Scalzo, hanno svelato la storia di una famiglia che ha dedicato la propria vita ai sapori della tradizione e all’amore per la genuinità, marchi distintivi della produzione dell’Azienda Scalzo.

Fondata nel 1973 da Giuseppe Scalzo, l’azienda ha trasformato i prodotti dei campi di famiglia in una gamma di prodotti agroalimentari di qualità, sostenendo una filiera a chilometro zero, naturalmente estraibile e di eccezionale qualità. Inizialmente legata al commercio di funghi freschi ed essiccati, l’azienda ha poi ampliato la sua attività, includendo anche strumenti per la silvicoltura.

La svolta definitiva è avvenuta nel 1989, quando l’azienda commerciale è diventata artigianale. Da allora, la Scalzo si dedica alla conservazione di prodotti ortofrutticoli e selvatici, utilizzando tecniche tradizionali e ingredienti naturali, senza l’uso di conservanti. Questo approccio è perfettamente in linea con le ricette uniche della signora Carmelina, moglie del fondatore e pilastro dell’azienda.

Zucchero, olio extravergine di oliva, sale, e tutti gli elementi necessari per una conservazione naturale, sono i protagonisti dei prodotti Scalzo. La gamma di prodotti dell’azienda è ora vasta e variegata, con commercializzazione riservata ai negozi specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale e non solo.

Oggi, l’Azienda Scalzo mantiene il suo carattere familiare, assegnando ruoli di responsabilità a tutti i membri della famiglia, e produce tutti i suoi prodotti nella Valle del Savuto, rispettando metodi di lavorazione tradizionali e senza l’uso di conservanti.

La qualità e la genuinità che l’azienda ha perseguito nel corso degli anni sono garantite dall’amore e dalla dedizione che hanno sempre caratterizzato l’Azienda Scalzo. Tra i prodotti offerti si trovano confetture, creme da tavola, marmellate, peperoncino, prodotti essiccati, sottoli, sughi pronti, e molti altri.

Il progetto Naturium, valorizzando storie come quella dell’Azienda Scalzo, pone un faro sulla qualità e l’autenticità delle produzioni agroalimentari locali, sottolineando l’importanza del mantenimento di tecniche di produzione tradizionali integrate con un approccio sostenibile e attento all’ambiente.

Con l’evento di Montepaone Lido, Naturium e Azienda Scalzo hanno offerto un’occasione per riflettere sul valore delle piccole imprese agroalimentari di qualità come custodi di un patrimonio di sapori, tradizioni e saperi. Questo dialogo tra tradizione e innovazione rappresenta un motore potente per lo sviluppo sostenibile del territorio, in grado di valorizzare la biodiversità e l’unicità delle produzioni locali.

“Il futuro produttivo calabrese – secondo Giovanni Sgrò, passa attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di realtà come l’Azienda Scalzo. Piccole imprese agroalimentari di qualità che rappresentano un tesoro inestimabile per il nostro Paese, custodi di tecniche, sapori e valori che rischiano di perdersi in un’epoca dominata dalla standardizzazione. Il nostro compito è sostenere e valorizzare questi gioielli di sostenibilità e qualità”.

L’iniziativa di Naturium si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione verso il consumo consapevole e la valorizzazione dei prodotti locali. Un movimento che vede sempre più consumatori alla ricerca di prodotti genuini, di qualità, sostenibili e legati al territorio. E l’Azienda Scalzo, con la sua storia, i suoi valori e i suoi prodotti, rappresenta un esempio illuminante di come sia possibile coniugare successo imprenditoriale e rispetto per la tradizione e l’ambiente.