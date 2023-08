Soverato, manca poco alla quindicesima edizione del “Noi Che…”

Manca poco, pochissimo, alla quindicesima edizione del “Noi Che…” la festa evento che ogni anno celebra i mitici anni ottanta. Le piste da ballo del Noa Club di Soverato sono pronte, lunedì 14 agosto, ad accogliere tutti coloro vorranno tornare, per una notte, in quel decennio indimenticabile che ha lasciato un segno indelebile nel cuore e nell’animo di chi ha avuto la fortuna di viverlo.

Tutto era particolarmente coinvolgente, persino la pubblicità aveva un appeal diverso. Chissà quanti di voi ad una frase, ad una canzone associano ancora un prodotto. Così, quest’anno, il tema dell’evento è “Noi Che… amavamo la pubblicità”.

Le locandine e i manifesti della festa ricordano le tante “réclames” che negli anni ottanta invitavano ad acquistare prodotti di ogni tipo. Se diciamo le “stelle sono tante, milioni di milioni…” cosa vi viene in mente? E se dicessimo che avete “un cuore di panna”? Turista fai da te? Ahi ahi ahi…

Potremmo continuare a scrivere tanto, tantissimo, ma per riviverle e per ricordarle tutte vi aspettiamo il 14 agosto alla “Marinella” (per i giovani di oggi il Noa Club” di Soverato. Dalle ore 23 in poi la musica dei Djs Francesco, Walter, Mirko, Luke e le voci calde ed ammalianti di Andrea, Denise e Flavia vi riporteranno indietro nel tempo, nei mitici anni ottanta.

Volutamente li chiamiamo per nome, perchè lo staff e l’organizzazione del “Noi Che…” sono una grande famiglia, capace di creare un clima gioioso, positivo ed unico. Un’atmosfera di festa che, siamo certi, sarà indimenticabile. Creando delle performances e un format particolare, fuori dagli schemi, l’ennesima originale scommessa del direttore artistico del “Noi Che…”. Il countdown è iniziato…