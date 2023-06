Soverato, martedì 20 giugno Michele Santoro presenterà il suo ultimo libro “Non nel mio nome”

La Kalibreria di Soverato è lieta di invitarvi al primo appuntamento della IV edizione della rassegna estiva “Kalibri d’autore” che quest’anno si aprirà con una prestigiosa anteprima che avrà come protagonista il noto giornalista Michele Santoro il quale presenterà il suo ultimo libro “Non nel mio nome”, edito da Marsilio e la sua nuova piattaforma d’informazione “Servizio Pubblico”, già molto seguita, come testimonia l’enorme successo della Staffetta dell’Umanità contro le guerre dello scorso 7 maggio, di cui Kalibreria è stata promotrice e referente per la zona che va da Catanzaro Lido a Guardavalle.

Michele Santoro si batte da anni a favore del pluralismo dell’informazione denunciando l’organizzazione dei mass media, una peculiarità del tutto italiana; in nessun altro paese esiste una realtà di questo tipo, quantomeno in nessun altro paese democratico.

Nel suo libro Michele Santoro compie un’analisi lucida e critica dell’ultimo periodo che hanno vissuto la politica e la società italiana, un’analisi del contemporaneo che non fa sconti a nessuno e che tratta diversi argomenti, dalla guerra in Ucraina all’esperienza dell’emergenza pandemica, passando per le vicende politiche legate al nostro paese, un’analisi che mette il lettore in guardia da una pericolosa decadenza etica e culturale dei cui effetti nefasti si rischia di pagare le conseguenze.

E’, invece, necessaria un’informazione plurale, capace di stimolare il senso critico delle persone, un’informazione che spinga a indagare il reale e a criticarlo e, ove occorra, a modificarlo; un’informazione come argine ai populismi e alle fake news, come strumento di indipendenza e libero pensiero per le cittadine e i cittadini.

Dialogherà con l’autore il giornalista Filippo Veltri. L’iniziativa si svolgerà alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro sito sul Lungomare Europa di Soverato.