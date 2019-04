Soverato – Presentazione del libro la Rappresentanza politica e il divieto di Mandato Imperativo: ieri, oggi e domani

Il 14 Aprile, alle ore 17:30; nello Splendido Scenario del Lido Salapadù, di Soverato marina, in piazza Nettuno, ci interrogheremo sul testo scritto da Felice Caristo e Nicodemo Oliverio, sul Divieto di Mandato imperativo e il metodo Democratico.

Un Confronto a più Voci con giovani di estremo Valore Andrea Reale, un professionista che, si è laureato con una tesi di diritto Costituzionale, Gianmarco Cimino Dirigente politico di primissimo livello, Simone Giglio fondatore di OpenCatanzaro giovane effervescente, con l’approfondimento del Giurista per antonomasia Valerio Donato che dialogherà con Bernard Dika Alfiere della Repubblica un giovane, dinamico e strutturato, Moderati dal Giornalista Francesco Pungitore.

Gli autori Felice Caristo e Nicodemo Oliverio, cercheranno di dipanare una matassa di difficile soluzione, esistono ancora i Partiti Politici, come erano stati concepiti nella Prima Repubblica, il metodo democratico come si realizza senza, più un Contatto continuo tra eletti ed elettori, l’abolizione del Finanziamento pubblico dei partiti, consente a chi, non dispone di cospicue risorse di poter fare politica, considerando le modifiche continue della legge elettorale, come né Condiziona il livello di rappresentanza.

Il ringraziamento per questo appuntamento di approfondimento è stato possibile grazie ad un’imprenditore di grande Valore, Gianni Sgrò, Fondatore del Brand di prodotti Biologici e Biodinamici: Naturium Una Serata che, cerca di rimotivare tutti i sostenitori del Metodo democratico, e del primato della Politica attraverso una riflessione aperta e realistica. L’invito è quindi rivolto a tutta la provincia di Catanzaro per il 14 aprile 2019 alle ore 17.30 presso il lido Salapadu’, in piazza Nettuno a Soverato Marina.