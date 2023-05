Soverato, sanzionati i titolari di due attività di ristorazione

I carabinieri della Stazione di Soverato e il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catanzaro hanno sanzionato i titolari di due attività di ristorazione per aver violato la normativa in materia di tracciabilità degli alimenti detenendo diversi chilogrammi di prodotto ittico surgelato privo delle previste indicazioni e per aver omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp.

Durante lo stesso controllo è stata poi riscontrata l’assenza dei dovuti titoli autorizzativi per l’organizzazione della serata con intrattenimento musicale nel locale aperto al pubblico.

A preoccupare l’alto consumo di alcool tra gli under 30, confermato dalle denunce per guida in stato di ebbrezza e sotto uso di sostanze proibite a carico di un giovane di 30 anni alla guida della sua autovettura, dopo aver provocato un incidente senza feriti, risultato positivo ai cannabinoidi, e per questo deferito in stato di libertà.