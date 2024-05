Soverato, sport e inclusione: l’IIS Guarasci-Calabretta celebra la Giornata Internazionale dello Sport

La manifestazione si è aperta con i saluti della docente Daniela Riccio e del delegato Coni Giuseppe Pipicelli

Sport e inclusione: l’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato celebra la Giornata Internazionale dello Sport. La manifestazione si è svolta presso il PalaScoppa. L’evento, arrivato alla terza edizione, nasce all’interno del progetto d’Istituto “Tutti in movimento” che viene ogni anno svolto in modalità differenti per celebrare la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013 riconoscendo il ruolo positivo dello sport e dell’attività fisica nelle comunità e nella vita delle persone in tutto il mondo.

Lo sport è universalmente riconosciuto come un modo per promuovere la diversità, il rispetto, la tolleranza e altri valori che sostengono relazioni positive tra le persone, indipendentemente dalla fede, dall’etnia o dalla cultura.

La manifestazione si è aperta con i saluti della docente Daniela Riccio, promotrice dell’evento, e del dottor Giuseppe Pipicelli, delegato Coni della provincia di Catanzaro nonché Stella d’Oro del Coni che, con il suo discorso iniziale, ha invitato i ragazzi a praticare sempre di più lo sport e soprattutto lo sport di squadra in quanto vero maestro di vita.

Le Jana’s Dance, ragazze ballerine dell’Istituto Guarasci-Calabretta, con la loro coreografia, hanno ufficialmente dato inizio alle competizioni. Hanno magistralmente danzato sulle musiche del brano “The Untold” suscitando apprezzamento da parte del pubblico presente.

La parte centrale della giornata è stata interamente dedicata al torneo di calcio a 5 maschile dove i ragazzi, animati da spirito agonistico e da una sana competizione, si sono impegnati per dare il meglio in un quadrangolare alquanto impegnativo. Il pubblico ha incoraggiato i ragazzi con cori e slogan.

Le prestazioni sono state lodevoli e, al di là del risultato, i ragazzi si sono ben comportati mettendo in campo passione ed una ottima tecnica calcistica. La seconda parte è stata introdotta dall’eleganza e dalla bravura della coppia di ballo latino con una coreografia studiata e preparata appositamente per l’evento.

La giornata si è conclusa con la finalissima di calcio a 5 che ha visto vittoriosa la squadra dei “Mejju”.

Bravi tutti i ragazzi, chi ha gareggiato, chi ha ballato, chi ha collaborato nell’organizzazione e nella gestione del servizio d’ordine e chi ha immortalato i momenti più belli.

Un grazie speciale al dirigente scolastico, Vincenzo Gallelli, che ha sempre creduto in questo progetto concedendo ai suoi alunni la possibilità di esprimere al meglio i propri talenti.