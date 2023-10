Soverato, un nuovo inizio per la Fidapa 

Marisa Gigliotti passa il testimone a Roberta Ussia nel segno di un rinnovato impegno per la pace e l’uguaglianza di genere

La sezione Fidapa di Soverato ha celebrato un significativo passaggio di consegne, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella sua storia. La cerimonia si è svolta presso il ristorante storico “Il Frantoio”, un luogo che ha fatto da sfondo ad un evento tanto emozionante quanto significativo. Marisa Raffaela Gigliotti, la presidente uscente del biennio 2021/2023, ha lasciato il suo incarico con parole di gratitudine e speranza. Ha espresso un profondo ringraziamento a tutte le socie per il sostegno e la fiducia dimostrati durante due anni particolarmente difficili, segnati dalle sfide del post-Covid. “Abbiamo raggiunto nuovi traguardi e consegnato una sezione in salute” ha dichiarato, sottolineando che c’è ancora molto lavoro da fare.

Il testimone è stato poi passato al nuovo comitato direttivo, guidato dalla presidente Roberta Ussia, descritta come una socia preparata e responsabile. Ussia, insieme alla vicepresidente Vittoria Lazzaro e ad altre figure chiave, rappresenta la continuità del direttivo uscente, promettendo di portare avanti l’eredità e gli obiettivi della sezione. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti toccanti, inclusa l’apertura condotta dalla giovane socia Valentina Agosto, che ha presentato l’inno nazionale e quello dell’Europa, seguiti da un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei conflitti nel mondo e delle donne vittime di violenza. L’evento ha visto la partecipazione di personalità illustri, tra cui Laura Gualtieri, segretaria del Distretto Sud Ovest, la consigliera di parità della provincia di Catanzaro, Elena Morano Cinque, e il sindaco di Soverato, Daniele Vacca. I loro saluti e discorsi hanno rafforzato l’importanza di questo passaggio delle consegne, ancorandolo ancora di più nella comunità.

Gigliotti ha poi illustrato le attività svolte nel biennio precedente, con una emozionante rassegna di immagini e foto di convegni, manifestazioni contro la violenza sulle donne, e progetti in atto per la promozione della pace e dell’uguaglianza di genere. Nel suo intervento, la nuova presidente Ussia ha sottolineato l’importanza dell’ascolto delle socie per le future programmazioni e ha annunciato la programmazione di un convegno sul tema internazionale Fidapa 2021/2024, intitolato “Nuove azioni attraverso la cooperazione”. Un momento particolarmente commovente è stato quando alla presidente uscente è stata consegnata una spilla artistica con il logo della Fidapa, un gesto simbolico di apprezzamento per il suo impegno.

L’evento si è concluso in un’atmosfera di festa, con la distribuzione di fiori artigianali di carta alle socie e un pranzo a base di pesce, seguito dal taglio della tradizionale torta con il logo Fidapa. Questo passaggio di consegne, all’insegna del sorriso e della speranza, ha riaffermato il motto che la sezione porta nel cuore da due anni: “Il cuore delle donne batte per la pace”. In tempi di crescenti conflitti globali, questo messaggio risuona più forte che mai.