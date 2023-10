Soverato, il giovane “Gladiatore” Andrea Notaro conquista l’Europa

A soli 17 anni fa la storia nel bodybuilding, qualificandosi per i mondiali di Coventry

Un traguardo storico è stato raggiunto da Andrea Notaro, primo 17enne nella storia del bodybuilding natural a qualificarsi per i campionati mondiali che si terranno a Coventry, Inghilterra. Notaro, che affettuosamente si autodefinisce “il Gladiatore” sui suoi social, ha dimostrato che questo soprannome è più che meritato, con performance che evocano la forza e lo spirito delle epoche passate.

Le sue esibizioni, cariche di passione e potenza, hanno catturato l’attenzione non solo dei suoi numerosi follower ma anche dei giudici. Questa “formula” estetica, che mescola fisicità e un certo senso dello spettacolo, potrebbe infatti essere il suo biglietto vincente nella prossima competizione mondiale, dove Notaro si troverà a competere con titani del bodybuilding provenienti da ogni angolo del pianeta.

La strada per Coventry è stata segnata da successi notevoli, l’ultimo dei quali è avvenuto a Rende, dove Notaro ha dominato la competizione. La gara, conosciuta come “The Beast”, non è stata solo un’altra vittoria per Andrea, ma il trampolino che lo ha proiettato verso il palcoscenico mondiale. Ha ottenuto un primo posto nella Categoria Cadetti Bodybuilding, un premio come “Best Poser” per la sua routine migliore e un impressionante secondo posto nella Categoria Classic sotto i 175cm. Questi trionfi non sono stati solo personali ma hanno anche segnato la sua qualificazione ai mondiali, un risultato che nessun altro bodybuilder così giovane è riuscito a raggiungere, e per ben due volte nella stessa gara.

Dietro questo atleta straordinario c’è un team altrettanto notevole: la sua famiglia, la compagna Chiara, il maestro Giovanni Sgrò e lo staff della Flex Gym di Soverato e di Naturium. “Non ci sono parole per descrivere ciò che è successo oggi” confida un emozionato Andrea, sottolineando come la vita possa essere ricca di sorprese e emozioni inaspettate.

Prima di lasciarci, l’atleta condivide un pensiero profondo: “Se hai un fuoco dentro fallo ardere, rischi di accendere la luce intorno a te e scoprire così, cose che altri ignorano”. Con questa filosofia, Notaro si prepara per la battaglia finale a Coventry questo 2023, pronto a dimostrare che anche il più giovane gladiatore può emergere vittorioso nell’arena mondiale.