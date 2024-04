Soverato, Vacca: “Il patrimonio culturale dell’Istituto Salesiano non venga disperso”

“Oggi si è svolto un incontro in Comune con l’Ispettoria Salesiana, che ho fortemente voluto, in seguito alle notizie apparse sulla stampa qualche giorno fa”. E’ quanto afferma, in una nota stampa, il sindaco di Soverato Daniele Vacca sottolineando come si sia discusso a lungo sulle problematiche che impattano le scuole salesiane presenti a Soverato.

“Abbiamo ragionato sulla base di un’analisi scaturita da un monitoraggio effettuato negli ultimi vent’anni, dal quale si evince un consistente “crollo” delle iscrizioni nei vari ordini di scuola presenti nella Casa Salesiana della nostra Città. Tale situazione ha causato consistenti perdite economiche, generate sia dal limitato numero di iscritti che dalla problematicità di incrementare le rette scolastiche, producendo un disequilibrio patrimoniale non più sostenibile”.

“Ho trovato, in ogni caso, da parte dell’Ispettoria totale apertura e voglia di trovare, insieme, una soluzione efficace che non faccia perdere alla nostra Città di Soverato ed a tutto il comprensorio, un patrimonio culturale ed educativo così importante”.

“Personalmente, in qualità di Sindaco di Soverato, ho già attivato diversi canali che ci permetteranno, in breve tempo, di avere un ventaglio di soluzioni atte a garantire che il patrimonio culturale ed educativo costruito in questi decenni, all’interno dell’Istituto Salesiano, non venga disperso”.