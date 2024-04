Soverato, Vacca: “Un tavolo tecnico per salvare l’Istituto Salesiano”

“Oggi, in Sala Consiliare, ho avuto un secondo incontro con genitori, alunni e docenti delle scuole salesiane, per un confronto sulla problematica che si è palesata nei giorni scorsi”.

“E’ stato un dibattito costruttivo che ci ha visti discutere del futuro dei nostri ragazzi. Ho voluto rendere noto, in maniera del tutto trasparente, quelle che sono state le interlocuzioni avute in questi giorni con il Ministro, il Prefetto e con l’Ispettoria Salesiana”.

“Ma soprattutto, li ho messi a conoscenza delle varie soluzioni a cui stiamo lavorando come amministrazione. Perché, dopo il primo momento di comprensibile disorientamento da parte di tutta la cittadinanza, abbiamo attivato tutti i canali per trovare, a stretto giro, un’intesa per non perdere quello che è stato (e dovrà continuare ad essere) un presidio di cultura ed educazione per i nostri ragazzi”.

“Nei prossimi giorni è stato calendarizzato un “tavolo tecnico” con la Vicepresidente della Giunta Regionale, Dott.ssa Giusy Princi. Spero che, già nella prossima settimana, possiamo essere in grado di comunicare qualche buona notizia! Per il momento, come sempre, continuiamo a lavorare senza perdere un secondo di tempo!”. Lo rende noto il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.