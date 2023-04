Spaccio di droga in 137 episodi accertati, scarcerato in attesa di rideterminazione della pena

È stato scarcerato nella giornata di ieri Daniele Spinzo l’uomo di 43 anni arrestato mercoledì scorso dai Carabinieri di Soverato in un seguito a un ordine di esecuzione della Procura di Catanzaro avendo una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusioni per spaccio di droga, accertata il 137 episodi diversi.

Il giudice ha ritenuto opportuno sospendere l’ordine di esecuzione in attesa della rideterminazione della pena in quanto i difensori del 43enne, avvocati Domenico Calabretta e Salvatore Staiano, hanno rilevato che “la sentenza è passata in giudicato in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 10 ottobre 2022 (“Riforma Cartabia”) e, dunque, può ritenersi applicabile la disposizione di cui all’art. 442, comma 2 bis, c.p.p. e che‚ per effetto di tale disposizione, previa ordinanza del giudice dell’esecuzione, la pena potrebbe essere ridotta al di sotto dei quattro anni di reclusione”.

Se così accertato verrebbe meno la detenzione in carcere.