Spinaci surgelati di un marchio italiano richiamati per rischio microbiologico. Ecco info e lotto

Per gli spinaci è stata appena diramata un’allerta dal Ministero della Salute per un lotto che è stato richiamato per un rischio di tipo microbiologico. Si parla di rischio microbiologico, solitamente, nei casi in cui, in seguito a determinate analisi, gli operatori segnalano la possibile contaminazione da parte di un agente patogeno come un batterio o come un virus.

Secondo quanto si legge nel modello di richiamo, il marchio del prodotto interessato è ‘Pescasseroli Surgelati di alta qualità’. Il nome o la ragione sociale dell’OSA, Operatore del Settore Alimentare, a nome del quale il prodotto è commercializzato è Vital Natural Gel Srls. Il nome commerciale del prodotto è ‘Spinaci in Foglia scottati’, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento è 068AQ1097.

Il peso dell’unità di vendita è di 0,450 kg. Il lotto interessato dal richiamo è esattamente il numero 2592255 del 12 settembre 2023, mentre la data di scadenza o termine minimo di conservazione sono fissati al 7 marzo 2025. Il motivo del richiamo riguarda, la presenza di livelli non conformi di Carica Batterica Totale ed Enterobatteri. Gli enterobatteri, in particolare, sono una famiglia di batteri, che vivono proprio all’interno dell’intestino degli esseri umani o di altri animali. operatori avvisano, pertanto, i consumatori di non consumare i prodotti appartenenti a questo lotto e di riportarli al punto vendita.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare gli spinaci surgelati con la scadenza e il numero di lotto segnalato. I consumatori e le consumatrici in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

La sicurezza alimentare è una priorità fondamentale e richiede l’impegno congiunto non soltanto dei produttori e autorità di controllo, ma anche dei consumatori, a cui consigliamo di restare informati e agire prontamente in risposta agli avvisi.