Fare di più a Soverato per i nostri amici a 4 zampe

Visto il clamore mediatico che la vicenda del presunto lupo ha suscitato in tutta la comunità vorrei approfittare dei riflettori che si sono accesi sulla vicenda per sottolineare alcuni punti importanti.

Soverato ospita una grandissima comunità di cani che creano un indotto economico con ambulatori veterinari e negozi in più c’è la socialità che il mondo degli appassionati genera; i nostri amici a 4 zampe danno amore a migliaia di famiglie, gioia, divertimento, supporto e compagnia a tanta gente sola, il carattere terapeutico del cane è conosciuto da tutti o almeno dovrebbe esserlo.

I nostri cani fanno molto moltissimo per noi ma voi cosa fate per loro?

– a Soverato non c’è un’area sgambamento o un punto di ritrovo per cani

– a Soverato non ci sono nell’estate soffocante zone di ristoro con fontane o ciotole per l’acqua

– a Soverato non ci sono cestini o stazioni per la raccolta dei sacchetti igienici

A Soverato non c’è un’iniziativa di sensibilizzazione per i i giovani per imparare a rispettare e comprende l’importanza dei cani e degli animali da compagnia

Sarebbe bello caro Sindaco che il tempestivo intervento che ha fatto per il “lupo” lo avesse per imparare a conoscere la gente ed i loro cani della sua stessa comunità e per attivarsi affinché il mondo dei cani non sia colpevolmente abbandonato a se stesso.

Buon Lavoro

Un cittadino di Soverato