Squillace – Muore un cavallo in un incidente stradale

Un incidente è accaduto sulla strada provinciale “delle Mandrelle”, nel territorio di Squillace. Coinvolto un cavallo, che transitava libero sulla carreggiata, che è morto sul colpo. È stato colpito in pieno da un’automobile.

Pare il cavallo sia spuntato all’improvviso e l’automobilista non abbia fatto in tempo a fermarsi. Nessuna conseguenza per l’uomo alla guida dell’auto. Solo il mezzo ha subito danni nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Squillace e i medici del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale.

Sembra che il cavallo non avesse il microchip: per la rimozione della carcassa e il successivo smaltimento è stato, pertanto, interessato il Comune di Squillace.

Carmela Commodaro – Soverato Uno Tv