Squillace si illumina per Natale

Lodevole iniziativa di privati che, nei giorni scorsi, si sono adoperati, a proprie spese, ad addobbare alcuni luoghi caratteristici del comune di Squillace, tra cui un abete situato nella villetta comunale in viale Cassiodoro e uno dei simboli naturalistici della tradizione locale, il “Malacucchiu”, situato nella medesima via: entrambi gli alberi sono stati ricoperti di luci colorate con effetti psichedelici, per offrire una maggiore vivacità al periodo natalizio già in essere e contribuire, volontariamente, ad abbellire luoghi molto suggestivi di Squillace.

L’abete nella villetta è stato anche addobbato con numerosissime palline colorate, stelle, fiocchi e altre decorazioni natalizie, in modo tale che uno dei simboli per eccellenza del periodo, l’albero di Natale, risplenda non soltanto nelle case e nei negozi, ma anche per strada.

L’iniziativa è stata apprezzata da tutti e l’augurio più grande è che ci sia sempre una maggiore collaborazione nell’abbellire i luoghi e renderli più piacevoli, piuttosto che, come spesso purtroppo accade, deturparli e mandarli in rovina.