Stasera a Soverato la presentazione del libro “La Plastica nel Piatto. Quando e come siamo diventati plasticofagi”

Autore del libro è Silvio Greco, biologo marino e dirigente di ricerca della Stazione zoologica A. Dohrn, docente di Controllo delle produzioni agroalimentari e di Sostenibilità ambientale presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, membro della CSNA (Commissione scientifica nazionale per l’Antartide), membro della COI (Commissione oceanografica italiana), presidente del Consiglio scientifico di Slow Fish e del Consiglio scientifico ambiente e mare di Coldiretti. Ha effettuato campagne di pesca scientifica in quasi tutti i mari del mondo partecipando a sei campagne di ricerca in Antartide. Autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero, ha scritto “Guarda che mare”, con Cinzia Scaffidi (Slow Food Editore, 2007), “Il pesce”, illustrato da Sergio Staino (Slow Food Editore, 2015), e “Un’onda di plastica”, con Raffaella Bullo (Manifestolibri, 2018).

Oggi siamo circondati da un mondo di plastica e, come afferma lo stesso autore «Non solo la disperdiamo nell’ambiente ma la mangiamo, la beviamo, la respiriamo. La plastica si insedia nei tessuti umani e nel sangue. Il problema ci tocca troppo da vicino per continuare a ignorarlo.»

La plastica ha praticamente invaso la nostra vita quotidiana: nel bene, a supporto di ogni nostra attività, e nel male, quando diventa rifiuto altamente inquinante. Ma, soprattutto, quando si frammenta in micro e nanoplastiche che entrano nella catena alimentare. Oggi non possiamo fare a meno di questi materiali, che trovano applicazioni in tutti i settori: i computer, gli hard disk portatili, i cd e quasi tutti gli oggetti di uso domestico sono costituiti da polimeri sintetici, e sono prodotti plastici sofisticati le anche protesiche, le articolazioni del ginocchio, gli stent cardiaci.

Il risvolto della medaglia è che con i milioni di tonnellate di plastiche che scarichiamo ogni anno nei mari non solo abbiamo distrutto gli habitat marini, trasformandoli in discariche, ma ci stiamo esponendo all’assunzione, attraverso il pesce, di frammenti e di altri elementi nocivi per la salute, con i danni tutti da indagare da parte della ricerca medica. Tuttavia, le strade della sostenibilità ci sono e sono percorribili. In questo libro Silvio Greco offre molti spunti di riflessione su una criticità che abbiamo il dovere di affrontare con comportamenti diversi, sia come individui sia come istituzioni, se vogliamo migliorare la qualità della nostra vita.

Tale iniziativa sarà anche l’occasione per sensibilizzare i presenti sui temi ambientali e per mettere in rete diverse esperienze ed enti che si occupano della salvaguardia dell’ambiente. Interverranno, infatti, rappresentati del WWF, di Plastic Free e del comitato Salviamo la Scarpina. Invitiamo tutte le associazioni e le istituzioni che operano in questo settore a partecipare all’iniziativa.

Dialogherà con l’autore l’avvocato Angelo Calzone (Delegato regionale WWF), modererà l’incontro il giornalista Dario Macrì. L’iniziativa si svolgerà sabato 21 gennaio alle ore 18:00 presso la Sala consiliare del comune di Soverato.