Stasera a Squillace il classico Concerto di Natale

Tutto pronto per il classico Concerto di Natale che si svolgerà oggi, venerdì 22 dicembre, alle ore 18.30 nella splendida cornice della storica Cattedrale di Squillace.

L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Programmazione e Turismo del Comune di Squillace, nella persona dell’Assessore Franco Caccia, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta e con la sponsorship di RWE Renewables Italia S.r.l. e rientra nel programma delle manifestazioni natalizie organizzate dal comune di Squillace che porta proprio il nome di “Atmosfere di Natale.

Ad esibirsi sarà la Schola Cantorum Officium diretta dal maestro Christian Cosentino, uno dei cori polifonici più affermati in Calabria, da anni impegnata su tutto il territorio nazionale ed internazionale per la diffusione del canto corale, con il conseguimento di ottimi risultati e diversi obbiettivi raggiunti sia in Italia che all’estero.

Il repertorio proposto prevede un programma molto articolato, con brani che spaziano dai canti natalizi più conosciuti ai canti della tradizione angloamericana, ma che comprende anche canti popolari in vernacolo. Un momento di buona musica legata a quelle sensazioni e a quei sentimenti che solo la musica corale e i canti natalizi sanno trasmettere.

Saranno ospiti della serata alcuni giovani cantanti emergenti della Music School del maestro Christian Cosentino, affermatisi in importanti festival e contest nazionali, tra cui: Francesca Scicchitano, Anna Criniti, Nicola Squillace e Victoria Cosentino, quest’ultima protagonista nel 2018 su RAI 1 al 61mo Zecchino d’Oro con la vittoria nelle classifiche social e nel 2021 su Canale 5 a All Together Now Kids.

La direzione artistica è affidata al maestro Christian Cosentino, una delle eccellenze musicali calabresi, formatosi all’interno di vari programmi televisivi RAI e Mediaset con cui ha lavorato e collaborato, dopo aver completato brillantemente gli studi accademici presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria, la cui professionalità, competenza ed esperienza sono una garanzia di successo.

Vi aspettiamo quindi numerosi per vivere insieme un momento festoso di serenità e aggregazione attraverso la bellezza e la spiritualità del canto corale.