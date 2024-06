Street Food Fest: a Catanzaro un weekend di gusto e divertimento che anticipa l’estate

Tutto pronto a Catanzaro per lo Street Food Fest il Festival delle eccellenze mediterranee pronto ad animare il capoluogo della Calabria il 13-14-15 e 16 giugno. Un anticipo d’estate nella suggestiva cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea location prescelta per gli eventi pronti ad accogliere visitatori da tutta la regione: di giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 24.00 e sabato e domenica nei due turni dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 24.00.

Sapori, intrattenimento, musica e un’atmosfera di festa per la quattro giorni di eventi organizzata da EVENTI SOLIDALI-APS di Pina Sabato, che riunirà in Calabria i migliori street fooder del meridione. A farla da padrona oltre che le prelibatezze regionali anche i piatti più gustosi di Puglia e Sicilia: <<Lo scopo dell’evento – spiega Pina Sabato – è di accompagnare i visitatori in un lungo viaggio tra i sapori delle regioni del Sud Italia all’interno di un evento che esalta la bellezza del parco della Biodiversità rendendolo fruibile in modo diverso a tutta la famiglia.

A Catanzaro approderanno i food truck di Datterino di Sicilia, Del Panzerotto di Puglia, di Bonadolci con la pasticceria siciliana e gli immancabili arancini, dei dolci tipici di Mazzone, del Bar Centrale di Cosenza con le sue inimitabili zeppole e ancora di Arcidiacono Salvatore con il suo cuoppo fritto, di Gianlongo Bruno dalla Sicilia, di Tipico di Crotone con i gustosi panini senza glutine, di Ponte Maurizio con le bombette pugliesi e di Giliberti Luigi con la birra artigianale e Filardi Antonio con la Bicibirra.

Decine di offerte per soddisfare tutti i gusti e favorire il ritorno nelle varie serate dei visitatori, per dar loro la possibilità di assaggiare tutte le tipicità>>. Lo street food catanzarese sarà comunque il primo di una serie di eventi di un festival itinerante che toccherà tutte le province e le località turistiche di punta della nostra regione. L’evento è realizzato in collaborazione con la Provincia di Catanzaro e con Rtc Calabria.