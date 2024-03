Studenti e docenti spagnoli in visita all’istituto Guarasci Calabretta di Soverato grazie ad un progetto Erasmus+

Nell’ambito della progettazione ERASMUS +, l’IIS Guarasci Calabretta, ancora una volta, ha visto protagonisti i propri alunni in un programma di accoglienza di un gruppo di dieci studenti spagnoli e due docenti in job shadowing. Il gruppo proveniente da Burgos (Castiglia e León), si è fermato a Soverato dal 2 marzo a giorno 8 marzo 2024 così come già definito a gennaio nella visita preparatoria in Burgos dalla professoressa ‘responsabile Erasmus’ Castanò Connie e dalla professoressa di lingua spagnola Procopio Stefania.

Le ragazze delle classi 4A RIM, 3A RIM e 4 AT hanno accolto i 10 alunni spagnoli nelle loro famiglie, occasione unica per approfondire e migliorare le proprie competenze linguistiche ed in particolare le alunne del corso ‘RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing’, con i loro lavori e guidate dai professori Procopio Stefania e Leuzzi Domenico, hanno contribuito all’ottima riuscita del progetto. Diverse sono state le uscite per far conoscere e promuovere il territorio. Molto gradita, è stata la visita al museo archeologico di Reggio Calabria dove i famosi Bronzi di Riace hanno suscitato grande curiosità e interesse nei ragazzi, così come è stata apprezzata la passeggiata sul cosiddetto “più bel chilometro d’Italia” – il lungomare Falcomatà – e tra spiegazioni, miti e leggende, anche l’escursione a Scilla ha incantato i ragazzi ospiti.

In visita a Soverato Superiore, la “Pietà” del Gagini nella Chiesa Matrice è stata al centro dell’attenzione dei ragazzi, l’opera spiegata dalle alunne del corso RIM, ha coinvolto i ragazzi soprattutto nel momento del paragone con quella più conosciuta di Michelangelo. Passeggiando per il borgo antico il gruppo ha respirato aria di tradizioni, grazie anche all’incontro con la signora Adriana che con spontaneità ha aperto le porte della sua casa facendo scoprire i vecchi attrezzi da lavoro di suo padre ciabattino e indossando, in esclusiva per il gruppo, il tradizionale abito calabrese da “pacchiana”.

Per sviluppare, inoltre, il tema del progetto “Healthy Food” della scuola spagnola, sono state organizzate due uscite a Montepaone, una presso l’azienda Migliarese, che promuove una buona agricoltura con prodotti biologici e l’altra presso il negozio Naturium, punto vendita di prodotti agroalimentari bio. Con grande disponibilità e professionalità i relativi operatori hanno saputo accogliere e spiegare ai ragazzi le caratteristiche e l’importanza del cibo sano.

Ovviamente non sono mancati anche momenti ricreativi e di socializzazione, infatti il gruppo, seguito dalla professoressa Riccio Daniela, ha partecipato ai giochi, attività di orienteering, sul lungomare di Soverato ed è stato anche coinvolto, con loro grande divertimento, nelle tarantelle calabresi.

Un ringraziamento al DS Gallelli Vincenzo, che promuove queste attività, momenti importanti di crescita, di confronto per i ragazzi, ma anche a tutti i docenti che, in qualche modo, hanno dato un contribuito per il buon esito di questo progetto e alle famiglie ospitanti che sono state eccezionali.