Un lotto di un noto antidepressivo ritirato dalle farmacie

La ditta Towa Pharmaceutical SpA ha disposto il ritiro volontario di un medicinale indicato per il trattamento dell’ansia e della depressione

La ditta Towa Pharmaceutical SpA con propria e-mail del 25 marzo 2024 ha disposto il ritiro volontario e a scopo cautelativo, di un lotto di un noto antidepressivo commercializzato in Italia dalla ditta Towa Pharmaceutical SpA con sede in Italia, nella città metropolitana di Milano, alla Via Enrico Tazzoli, 6.

Nello specifico si tratta del lotto 220240 con scadenza Gennaio 2025 del medicinale “DULOXETINA PENSA” 60 mg capsule rigide gastroresistenti, 28 capsule, AIC n. 043594098. Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito del rilevamento di risultati fuori specifica relativi all’impurezza N-nitroso-duloxetina.

Duloxetina Pensa che contiene il principio attivo duloxetina, aumenta i livelli di serotonina e di noradrenalina nel sistema nervoso.Duloxetina Pensa viene usato negli adulti per trattare la depressione, il disturbo d’ansia generalizzato (sensazione cronica d’ansia o nervosismo), il dolore neuropatico diabetico (spesso descritto come bruciante, tagliente, pungente, lancinante, od opprimente o come una scossa elettrica).

Nell’area interessata si può avere perdita della sensibilità, oppure sensazioni in cui il contatto, il caldo, il freddo o la pressione possono causare dolore. Duloxetina Pensa – Capsula Gastroresistente può essere prescritto con Ricetta.