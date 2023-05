Successi al Teatro Orione di Roma per l’Ater Ballet di Soverato

Domenica 29 Aprile: Ed è un ritorno in grande stile, sul palcoscenico internazionale del teatro Orione di Roma, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, quello della scuola di danza Ater Ballet, che ha riportato le allieve di Maria Grazia Sestito nuovamente fuori regione per le competizioni più prestigiose.

Partite sabato da Soverato, le danzatrici sono giunte a Roma cariche e determinate a fare ancora bene e meglio per tenere alto il nome della danza della propria scuola e del comprensorio di Soverato tutto.

Un ritorno ancora vincente tra emozioni, applausi e tanto, tantissimo entusiasmo.

L’ater Ballet si è distinta nella categoria Kids contemporaneo salendo sul podio al primo posto con due coreografie , una di gruppo e l’altra con la solista Michelle Renda.

Una seconda medaglia d’argento è arrivata per il gruppo Kids modern e una meritatissima medaglia di bronzo per la categoria Junior contemporaneo vinta su 247 coreografie in gara.

Un sentito plauso dunque, alla maestra Maria Grazia e alle sue assistenti, Giulia, Martina, Maria Caterina, che con la loro scuola tengono unite le nostre bambine e le nostre ragazze insegnando loro a sognare, sì, ma anche a lottare, a combattere, a tener duro puntando su loro stesse e sulle loro forze, a vincere rispettando le regole, a rialzarsi sempre dopo una caduta. In una parola a prepararsi per la vita!

L’appuntamento è a luglio, come sempre, per il saggio di fine anno!

Marica Pirelli