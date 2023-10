Successo a Badolato per l’Edizione 2023 delle “Giornate Nazionali del Camminare”

Chiuse con una bella ed interessata partecipazione l’Edizione 2023 delle “Giornate Nazionali del Camminare”, con due itinerari alla scoperta dell’antico borgo di Badolato.

L’iniziativa, di carattere turistico-culturale ed ambientale, è stata promossa dalla Pro Loco Badolato APS e dai propri volontari UNPLI del Servizio Civile Universale del progetto “Cammini culturali e paesaggi calabresi”. Le “Giornate del Camminare 2023”, organizzate nel weekend 14 e 15 Ottobre nel contesto delle manifestazioni nazionali di FederTrek, sono state altresì supportate dall’A.Op.T. Riviera e Borghi degli Angeli e dalla rete We’Re South col motto “Tempo per dedicarsi tempo”.

Alla prima camminata di Sabato 14 Ottobre, intitolata “Wine Trekking – Walk of Memory”, hanno partecipato visitatori italiani e soprattutto stranieri (danesi, svedesi, svizzeri, slovacchi, ungheresi), grazie ad un interessante itinerario culturale, esperienziale ed enogastronomico alla scoperta del Sentiero della Memoria Popolare e delle tradizioni culinarie locali. Il primo gruppo di camminatori ha avuto l’opportunità di visitare – guidati dai volontari SCU della Pro Loco/Unpli – la “Mostra Fotografica Storica su Badolato” allestita all’interno del restaurato Palazzo Gallelli e l’antica Chiesa di Santa Caterina V.M. d’Alessandria (grazie alla disponibilità dell’omonima Confraternita).

La camminata – con delle specifiche tappe enogastronomiche – è stata caratterizzata dalla narrazione di alcune micro-storie di comunità che riguardano le ormai famose “pietre parlanti” di Badolato. La serata si è conclusa, all’interno di un caratteristico “catojo”, con una gustosa degustazione di vini e prodotti tipici calabresi grazie al servizio offerto da “Cicchinella”.

La seconda giornata, svoltasi Domenica 15 Ottobre, ha registrato l’arrivo nel borgo di tanti visitatori calabresi, provenienti dalle Province di Catanzaro e Reggio Calabria. Grazie ad una passeggiata guidata e narrata, il gruppo ha avuto modo di scoprire il centro storico con un itinerario lento e storico-culturale tra…antiche chiese, rioni storici e viuzze caratteristiche, scorci panoramici, racconti e micro-storie di comunità, con una visita anche alla “Mostra Fotografica Storica su Badolato” (allestita all’interno di Palazzo Gallelli dalla Pro Loco Badolato e dall’Ass.ne Culturale “Nicola Caporale”, con l’ausilio delle famiglie Giocondo Rudi e Nicola Caporale).

I visitatori, grazie alla collaborazione della Confraternita dell’Immacolata (col suo Priore Vincenzo Spasari) e della Confraternita di Santa Caterina V.M. d’Alessandria (col suo Priore Totò Scoppa), hanno altresì potuto ammirare le bellezze artistiche custodite all’interno della suggestiva Chiesa dell’Immacolata nel rione “Jusuterra” e dell’antica Chiesa di Santa Caterina nel rione “Mancusu”.

A fine camminata, la cui partecipazione è stata libera e gratuita, i visitatori hanno avuto modo di pranzare presso alcuni ristoranti del borgo, aperti per l’occasione, beneficiando anche della spontanea e spassionata animazione musicale del cantastorie Andrea Bressi, a Badolato per altri impegni personali, che non si è risparmiato nel far cantare e ballare gli ospiti.

Soddisfazione, quindi, per la Presidenza della Pro Loco Badolato APS che è già al lavoro per organizzare diverse manifestazioni nelle prossime settimane autunnali ed invernali.