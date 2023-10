Arrestato il nuovo commissario Arpacal, la Giunta regionale revoca la nomina

La Giunta regionale ha revocato la delibera in merito alla nomina di Medaglia all’Arpacal. Il professor Carlo Maria Medaglia, da qualche giorno nominato quale nuovo commissario straordinario dell’Arpacal in sostituzione del generale Emilio Errigo, è stato raggiunto oggi da una misura cautelare, a seguito di un’inchiesta della Procura di Roma e della Guardia di Finanza. Appresa la notizia dalla Regione informano che Medaglia “non ha ancora lavorato un solo giorno in Arpacal”.

“Il decreto del presidente della Giunta regionale – è quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della Regione Calabria – indispensabile per ratificare la sua nomina, infatti, non è stato ancora firmato dal governatore Roberto Occhiuto. In considerazione dei fatti emersi nelle ultime ore, il Dpgr non verrà emanato e la delibera attraverso la quale la Giunta aveva individuato il professor Carlo Maria Medaglia come nuovo commissario straordinario dell’Arpacal verrà revocata”.