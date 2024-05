Successo a Soverato per la Prima Giornata dell’VIII Edizione del Festival Euro.Soul

Si è aperta lunedì 6 Maggio 2024 l’ottava edizione del Festival Euro.Soul, evento annuale che anima la città di Soverato con una serie di incontri culturali e educativi sotto l’egida del programma Erasmus Plus.

La giornata inaugurale ha visto una grande partecipazione di pubblico, entusiasta di riunirsi dopo l’apertura ufficiale per celebrare la cultura e l’integrazione europea.

La seconda giornata è iniziata e ha preso il via con workshop e seminari focalizzati su mindfulness e videomaking, tenuti da esperti locali e internazionali e accolti con grande interesse dai partecipanti. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta del patrimonio locale con una visita guidata ai Borghi di Soverato e Davoli, dove i partecipanti esplorano le “rughe” caratteristiche e possono immergersi nella storia e nella bellezza di questi luoghi incantevoli.

Continuerà oggi la Festa con la Serata delle Tradizioni Calabresi. Ulteriori attività del programma Erasmus Plus prepareranno il terreno ad un altro evento imperdibile. Mercoledì 8 Maggio, il Festival Euro.Soul invita tutti al ristorante La Pecora Nera per una serata dedicata alle tradizioni calabresi e al cibo tipico della regione.

L’evento vedrà la partecipazione del rinomato musicista calabrese Ciccio Nucera, che delizierà il pubblico con la sua musica, radicata nelle tradizioni locali ma sempre aperta a influenze contemporanee. Invitiamo residenti e visitatori a partecipare a questa celebrazione della cultura calabrese, un’opportunità per assaporare i piatti tipici e godere di performance musicali di alto livello in un’atmosfera accogliente e festosa. Per ulteriori informazioni sugli eventi del festival e per il programma dettagliato, visitate il sito web di JUMP. Vi aspettiamo numerosi per continuare a celebrare insieme la diversità e la ricchezza culturale europea!