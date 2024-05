Sabato 11 Maggio a Catanzaro Lido uno screening gratuito delle funzioni cognitive

Si svolgerà sabato 11 Maggio a partire dalle ore 09,00, presso la sede della Camera di Commercio in Vico III Commercio n° 2 a Catanzaro Lido, uno screening gratuito delle funzioni cognitive rivolto a uomini e donne over 60, potenziali soggetti predisposti (per età o stili di vita) all’insorgenza della malattia neurodegenerativa.

Lo scopo dello screening è quello di promuovere l’eventuale diagnosi precoce per rallentare la progressione degenerativa delle patologie.

Non solo, è un’attività utile per far emergere i primi campanelli di allarme al fine di contenere o ridurre il rischio di insorgenza della malattia di memoria.

La prevenzione è importantissima nei vari territori ed è effettuata attraverso il lavoro di un’equipe di professionisti di comprovata esperienza nel trattamento dei disturbi della memoria.

Il progetto è realizzato dall’Associazione per la Ricerca Neurogenetica, con la collaborazione di 15 enti del Terzo Settore coinvolti con il ruolo determinante dei Circoli Auser provinciali.

Sarà possibile prenotarsi o richiedere ulteriori informazioni nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 al seguente numero telefonico: 375 798 45 94. Una proposta co-finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Calabria a valere sui fondi ADP 2019-2020-2021, articoli 72 e 73 SEL DLGS 117/2017.