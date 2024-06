Successo alla Casa della Musica di Montauro per il Saggio di Batteria

Si è svolto presso la Casa della Musica di Montauro il saggio della classe di batteria dei corsi di musica organizzati dall’Associazione La Radice Sociale. Grande soddisfazione per il maestro responsabile del corso, Vincenzo Costantini, diplomato in batteria jazz presso il Conservatorio di Vibo Valentia, dove sta completando i suoi studi in Musica Elettronica con indirizzo tecnico del suono.

Gli allievi del corso, veri protagonisti dell’evento, si sono esibiti con grande talento, ognuno di loro presentando un brano che ha riscosso un apprezzamento unanime dal pubblico presente. L’esibizione ha suscitato meraviglia per la bravura di tutti gli allievi, capaci di affrontare il palco con sicurezza e abilità. Il pubblico ha seguito ogni singola esibizione con grande attenzione e interesse, dimostrando un apprezzamento sincero per il lavoro e l’impegno dei musicisti.

Durante l’evento, il responsabile dei Corsi di Musica, il Maestro Pantaleone Clericó, ha consegnato un attestato di riconoscimento a Vincenzo Costantini per il suo eccezionale impegno e la serietà dimostrata nel corso di batteria. Nell’attestato, si esprimono gratitudine e ammirazione per il suo contributo professionale e umano, sottolineando come la sua precisione, rispetto e dedizione abbiano creato un ambiente di apprendimento stimolante e positivo. Costantini è stato ringraziato per la sua straordinaria professionalità e per aver messo il cuore e l’anima in ogni lezione.

La programmazione dei saggi continua con esibizioni di chitarra, fisarmonica e organetto, previste per sabato 15 giugno, seguite dalle performance di pianoforte e violino domenica 16 giugno. Il culmine degli eventi sarà la grande festa finale il 3 luglio presso la corte di Palazzo Zizzi, dove tutti gli allievi dei diversi corsi si esibiranno insieme in una grande orchestra.

Tra i vari brani, eseguiranno anche “L’Inno alla Gioia” dalla Nona Sinfonia di Beethoven, che proprio quest’anno celebra il 200° anniversario della sua composizione. L’evento si preannuncia come un momento di festa e condivisione, un’occasione per celebrare l’impegno di tutti gli studenti e dei loro insegnanti.