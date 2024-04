Successo europeo per Globus: “Un orgoglio per Catanzaro e la Calabria”

“Un traguardo importante per la rivista Globus, ottenuto agli European Publishing Awards 2024. La menzione nella sezione Magazine Relaunch rappresenta un riconoscimento di grande valore, che conferma l’eccellenza del prodotto e la sua capacità di distinguersi nel panorama editoriale europeo.”

Così l’assessora alla cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, commenta la notizia del premio conferito alla rivista Globus.

“La menzione speciale ricevuta dal Ministero della Cultura, che ha inserito Globus tra le riviste di elevato valore culturale prodotte in Italia, era già un motivo di grande orgoglio per la nostra città. Oggi, questo ulteriore riconoscimento a livello europeo conferma la validità del progetto editoriale e l’impegno profuso da tutta la redazione.”

“Una menzione speciale a tutti coloro che collaborano con Globus, per la dedizione e la professionalità con cui contribuiscono a diffondere cultura e informazione di qualità, e in particolare a Fabio Lagonia, fondatore e direttore responsabile”.

“Il successo di Globus rappresenta una preziosa vetrina per Catanzaro e la Calabria, dimostrando la vitalità del nostro territorio e la sua capacità di esprimere eccellenze in ambito culturale. Sono certa che la rivista continuerà a crescere e a conquistare nuovi successi, portando in alto il nome della nostra città e della nostra regione.”