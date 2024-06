Successo per il Saggio della Classe di Canto della Radice Sociale di Montauro

Si è svolto ieri, nella suggestiva cornice della sala concerti della Casa della Musica, situata nel centro storico di Montauro, il tanto atteso saggio della classe di canto dei corsi di musica della Radice Sociale. Gli allievi dei corsi hanno regalato al pubblico presente una serata di emozioni e melodie, frutto dell’impegno e dello studio costante durante l’anno scolastico 2023/2024.

Sotto la guida esperta della professoressa Antonella Russo, laureata in canto lirico presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia e specializzata in didattica della musica e del canto presso il Conservatorio di Musica di Potenza, gli studenti hanno dimostrato il loro talento e la loro crescita personale.

“La scelta di avere la professoressa Russo nella nostra squadra è stata dettata dalla sua professionalità e dalla convinzione che il canto sia una disciplina che richiede serietà e competenza,” ha dichiarato Pantaleone Clericò, responsabile dei corsi. “È fondamentale saper lavorare nel modo giusto.”

Durante il saggio, gli allievi si sono esibiti in una varietà di brani, ognuno portando sul palco la propria unicità e passione. Le performance sono state tutte di alto livello, evidenziando il progresso e l’amore per la musica che ogni studente ha coltivato nel corso dell’anno. La programmazione dei saggi di classe non finisce qui.

Il calendario prevede ancora molte esibizioni: l’8 giugno sarà la volta della classe di batteria, il 15 giugno si esibiranno gli allievi di chitarra, fisarmonica e organetto, e infine, il 16 giugno, si concluderà con le esibizioni delle classi di pianoforte e violino. Tutti gli eventi si terranno nella stessa sala concerti della Casa della Musica, continuando a celebrare la passione per la musica e il talento dei giovani musicisti.