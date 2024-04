Successo per il Trio Talìa all’Albachiara Jazz Club di Montepaone Lido

Nel neonato spazio culturale di Montepaone Lido, un godibilissimo “viaggio” musicale internazionale, percorso con la straordinaria voce di Marcella Foranna in Trio con Bruno Zoia (contrabbasso) e Davide Mengarelli (pianoforte e fisarmonica)

Dopo il pienone e il successo della serata inaugurale con il grande Lino Patruno e Gianluca Galvani (banjo e tromba) accanto a Franco Suppa e “Binghillo Quartet” di Cortale, ecco pronta un’altra bella iniezione di entusiasmo e vitalità, con la seconda, riuscita tappa di un cartellone che si preannuncia nutrito, coinvolgente e di alta qualità, del neonato “Albachiara Jazz Club” di Montepaone Lido (Cz), nato per proporre musica, arte, cultura con tante occasioni di incontro nei locali dell’Albachiara resort, in via Filippo Turati 26.

Spazio dedicato, dunque, principalmente alla musica jazz, ma pure al teatro leggero e “da camera”, e come detto all’arte e alla cultura in generale, l’Albachiara è stato prontamente e nuovamente animato dall’esibizione del “Talìa Jazz Trio”: una davvero avvincente formazione, di grande bravura e consolidata esperienza, impegnata nell’occasione in un itinerario musicale interamente dedicato al Sud e alle sue calde sonorità. Marcella Foranna alla voce, Bruno Zoia al contrabbasso, Davide Mengarelli al pianoforte e alla fisarmonica, tre artisti talentuosi impegnati in un raffinato ed emozionante “viaggio” tra armonie e melodie “meridiane”, hanno fatto per l’occasione una sorta di giro del mondo e della sua sconfinata produzione musicale: dall’Italia e l’Europa, al Brasile, agli Stati Uniti, all’Argentina, al Venezuela, passando per i grandi nomi capisaldi della storia strumentale recente e contemporanea, come Carlos Jobim (con la sua strepitosa “Garota de Ipanema”); Richard Galliano (con “Sanfona”); Astor Piazzolla (con la “Milonga de la Annunciation” e “Vuelvo al Sur” – da qui il titolo del concerto, italianizzato); poi Consuelo Velazquez (con “Besame mucho”); Cole Porter con (“Night and Day”); Duke Ellington con (“Sophisticated Lady”); George Gershwin (con l’arcinota “Summertime”).

Per lo staff dell’Albachiara, con Mario Iannelli e Tommaso Proganò principali artefici di questa lodevole iniziativa, affiancati nella proposta culturale da un vivace sodalizio capitanato da Roberto Messina con Salvatore Tarzia, Vincenzo Fulvio Attisani, Carmelo Lentino e Gianni Pellegrino, ecco dunque un nuovo cameo offerto al territorio e al pubblico che si sta via via formando e raccogliendo intorno a questa bella e importante esperienza messa volontaristicamente al servizio dello sviluppo culturale di uno dei più bei territori d’Italia, e con ambizioni dichiaratamente non rapsodiche, ma che puntano ad aprire nuove strade e a far socializzare con eventi di alto profilo. Partecipano, animano e sostengono questa pregevole iniziativa: Academ Group, Academ Editore, la rivista Calabria Mundi, l’Associazione Ione di Stalettì, l’Associazione Radicando di Girifalco, il progetto internazionale Meraviglia Italiana.