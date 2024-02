Successo per Pedro’s, maestro pizzaiolo calabrese, a Sanremo. Lunedì sarà premiato a Roma in Campidoglio

Ormai concluso il 74° esimo Festival di Sanremo è tempo di bilanci per Pietro Giovanni Tangari in arte Pedro’s, Maestro pizzaiolo e ambasciatore dell’eccellenza culinaria per la Regione Calabria. Sono 10 anni, infatti, che la sua presenza costante al Festival della musica italiana si contraddistingue per indiscusso successo personale ma anche per la scelta di promuovere il territorio attraverso la gastronomia.

Così se i primi anni sono stati segnati dalle pizze con il peperoncino rosso, la provola silana e le scaglie di bergamotto, il Maestro pizzaiolo Pedro’S negli anni seguenti ha scelto di promuovere ricette tipiche come la ‘nduia o il “sacchiettu” di Longobucco mentre quest’anno ha letteralmente conquistato i palati più esigenti con lo “scrigno d’amore”.

Si tratta di una ricetta realizzata con un rotolo di pasta pizza a lunga maturazione che racchiude patate Silane, sarde salate dello Jonio e caciocavallo silano. Il tutto irrorato da Olio IGP. Una ricetta unica nel suo genere che unisce le specificità gastronomiche del mar jonio, delle colline olivetate calabresi e del caciocavallo del Parco Nazionale della Sila.

«Credo che tutti noi abbiamo il dovere di fare conoscere le nostre eccellenze e di portarle fuori dai confini regionali per condividere storia e saperi con il resto del paese al fine di attrarre visitatori da fidelizzare con la nostra capacità di accogliere e ospitare e, soprattutto, con la nostra gastronomia che non ha certamente nulla da invidiare con quella delle altre regioni – dichiara il Maestro pizzaiolo Pedro’s».

Così, da una vetrina prestigiosa come quella di Sanremo, il Maestro Pedro’s passerà il prossimo lunedì a quella del Campidoglio a Roma dove otterrà, per il sesto anno di fila, il titolo di Ambasciatore Doc Italy 2024. Risultato, questo, che premia Pietro Tangari e il suo brand che da oltre 20 anni non è solo “ambasciatore di calabresita’ nel mondo ma è, soprattutto, eccellenza culinaria e gastronomica di primo piano nel panorama regionale.

«Sono molto orgoglioso – dichiara l’Ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione Calabria Excellent” – del nostro associato Giovanni Pietro Tangari. Perché attraverso l’innovazione, la formazione, la cooperazione e la promozione costante è riuscito a costruire un modello di azienda che risulta sempre in crescita e che riesce non solo a parlare di sé ma, soprattutto, a far parlare del nostro territorio e della Calabria. Il Maestro Pedro’s – conclude Pugliese – non è più solo un punto di riferimento della gastronomia al di fuori della nostra regione ma è anche un vero e proprio promoter della bellezza, del gusto e dei sapori della nostra Calabria».