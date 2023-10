Successo straordinario ai #ErasmusDays 2023: Scopri l’Europa con l’I.I.S Guarasci-Calabretta di Soverato

Per la settima edizione degli #ErasmusDays 2023-“6 giorni per far risplendere l’Europa!”, l’I.I.S Guarasci-Calabretta ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella promozione delle competenze e della cittadinanza europea.

Quest’anno, l’evento ha coinvolto gruppi di studenti dell’Istituto e anche due classi della Scuola Secondaria di I Grado di Montepaone e San Sostene, ampliando la portata di questa iniziativa.

I workshop interattivi hanno permesso a tutti i partecipanti di esplorare i 27 paesi membri dell’Unione Europea, aprendo una finestra sulle loro culture, i vari sistemi di governo, gli inni nazionali e le bellezze turistiche.

Ma c’è di più! Il workshop ha avuto anche un taglio orientativo, permettendo ai partecipanti di esplorare l’Europa anche attraverso gli occhi degli studenti del Guarasci-Calabretta, che hanno già vissuto delle esperienze straordinarie grazie ai finanziamenti Erasmus+, con l’esposizione delle foto dei loro viaggi Erasmus e dei lavori del progetto ARTICAP.

Le indicazioni di orientamento scolastico, fornite dai professori Stella De Gori e Domenico Leuzzi, hanno completato questa straordinaria esperienza.

In occasione degli #Erasmusdays, il dirigente scolastico Vincenzo Gallelli, insieme alle sue collaboratrici Rossella La Rosa e Susanna Perri, le due docenti referenti Erasmus Connie Castanò e Miriam Cilurzo, la DSGA Angela Arena e tutti i ragazzi della sede succursale Turismo, ha inaugurato due targhe celebrative relative ai recenti partenariati Erasmus conclusi.

Gli #ErasmusDays 2023 hanno consolidato il legame della Scuola con l’Europa, promuovendo la cittadinanza attiva e l’apertura verso il mondo.

L’I.I.S Guarasci-Calabretta è orgogliosa di aver contribuito a far risplendere l’Europa nelle menti dei giovani.

Grazie al Dirigente Scolastico, ai ragazzi di 5A e 5B Turismo che hanno fornito attività di assistenza e documentato l’evento, e a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza straordinaria ed inoltre i Dirigenti Scolastici ed i docenti accompagnatori delle scuolle medie partecipanti.