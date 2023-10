Plauso per il rilancio dell’ospedale di Soverato

Un ringraziamento ed un grande plauso al consigliere regionale On. Antonio Montuoro che, attraverso un’azione concreta insieme al Presidente Occhiuto, ha dato il giusto segnale per il rilancio dell’ospedale di Soverato che in questi ultimi anni si é visto vessato solo da parole e da promesse non mantenute.

La collocazione di nuovi posti letto per la terapia sub intensiva con ambulatorio di Oncologia, dimostrano l’importanza della sede ospedaliera quale punto di riferimento dell’intero basso Ionio e non solo.

Ci siamo sempre battuti, soprattutto come movimento territoriale 0967, affinché venissero sempre incrementati e valorizzati i reparti del presidio e molte volte inascoltati anche da coloro che ricoprivano cariche importanti.

Oggi quel piccolo sogno diventa realtà, grazie alla sensibilità di Roberto Occhiuto e Antonio Montuoro.

Baldassarre Arena – Assessore del comune di Davoli