Svelato a Montepaone un nuovo murales dedicato a San Francesco di Paola

Domenica 13 agosto, in occasione della festa di San Francesco, a Montepaone paese è stato svelato con la presenza del primo cittadino Mario Migliarese e della comunità tutta, il murale realizzato per l’occasione dall’artista Leonardo Cannistrà.

Il Sindaco nella presentazione ha raccontato come impressionato dal murale di Fossato Serralta dedicato anch’esso a San Francesco di Paola, (realizzato dallo stesso artista) abbia deciso di realizzarne uno anche a Montepaone, proprio di fronte la Chiesa principale.

Quella rappresentata da Cannistrà è una rivisitazione di un dipinto dell’artista francese Noël-Nicolas Coypel che il Cannistrà ha saputo magistralmente reinterpretare con toni più caldi, e tenendo in considerazione la forma della facciata e aggirando il grande ostacolo del balcone al centro della di essa. Viene rivisitato anche il volto del Santo che nella versione di Cannistrà porta i lineamenti del volto della statua locale, elemento che lo lega ancor di più al luogo e ai fedeli.

Lo stesso Cannistrà dichiara:”quando tempo fa vidi questo dipinto ne rimasi affascinato tanto da salvarne l’immagine, inconsciamente forse sapevo già che un giorno avrei avuto l’occasione di lavorarci sopra.

Quando arrivò la proposta del Sindaco e capii che i personaggi dovevano per forza apparire inginocchiati per via della presenza del balcone, non persi occasione per ritrovare l’immagine e rielaborarla.” Tutto risulta armonioso e ben bilanciato, i colori tenui e le forme morbide danno un senso di serenità, accentuata ancor di più dai raggi di luce che filtrano dalla nuvola, aggiunti dall’artista .

Dopo lo svelamento e la benedizione, è iniziata la processione con l’uscita del Santo dalla chiesa.