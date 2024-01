Svolto e concluso a Catanzaro il corso teorico pratico per cacciatore

Il corso di formazione, organizzato da Federcaccia Calabria unitamente alla sezione provinciale di Catanzaro, autorizzato dal Servizio Veterinario Regionale e con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, si è tenuto nei giorni 12 e 13 dicembre u.s.

Ad introdurre i lavori, insieme ai dirigenti Federcaccia Giuseppe Giordano ed Emanuele Meloni, il dirigente del Servizio Veterinario Regione Calabria dott. Giorgio Piraino.

Il corso si è svolto con lezioni affidate a specialisti in materia: il dr Nicola Parisi, veterinario formatore, che ha trattato i vari argomenti relativi alle diverse fasi del prelievo, a partire dall’anatomia del selvatico, finendo alla macellazione e allo smaltimento; la dr.ssa Caterina Riverso (I.Z.S.M.) che ha affrontato l’argomento “peste suina africana” e la dr.ssa Maria Teresa Clausi che ha relazionato sulle buone pratiche di campionamento e trasporto e sulla sicurezza degli operatori.

Il corso si è concluso con un test di apprendimento, brillantemente superato da tutti i 49 partecipanti, con piena soddisfazione dell’associazione promotrice; gli attestati abilitanti sono stati consegnati nella giornata di mercoledì 24 gennaio presso la sala conferenze dell’Hotel Guglielmo a Catanzaro, alla presenza del Dirigente del servizio veterinario Dott. Giorgio Piraino, del Presidente di Federcaccia Calabria Giuseppe Giordano, del Presidente della Sezione Provinciale di Catanzaro Emanuele Meloni, del Vicepresidente Federcaccia Calabria Mario Cristofaro, del segretario della Sezione Provinciale Tonino Merazzi, del dirigente Raffaele Iorfida e del tutor del corso Paolino Rizzo.

Un plauso va all’impeccabile ed efficiente l’organizzazione operata dalla sezione provinciale Fidc di Catanzaro; vivi ringraziamenti al dott. Piraino e al servizio veterinario, per l’attivazione del corso, per gli indirizzi didattico-formativi, nonché sempre disponibile e attento ai temi del settore, al dr Nicola Parisi, veterinario formatore ed anche esperto di caccia agli ungulati, alle dr.sse Caterina Riverso e Maria Teresa Clausi per la grande professionalità e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per aver messo a disposizione le competenze del proprio personale.

Vista la necessità di implementare la formazione in materia, soprattutto nel momento attuale in presenza dell’emergenza da PSA, saranno presto attivati da Federcaccia altri corsi di formazione di cui sarà data opportuna divulgazione.

Fra gli obbiettivi primari e strategici di Federcaccia Calabria elemento preminente è la formazione rivolta ai cacciatori, oltre alle attività già avviate a Reggio Calabria per abilitare selecontrollori, partiranno presto altre iniziative, fra le quali a partire dal mese di febbraio, ulteriori corsi per selecontrollori e di abilitazione per conduttori cane da traccia, limiere e operatore di girata.

Iniziative promosse e organizzate sempre in sinergia con spirito collaborativo con le Istituzioni: Regione Calabria, Dip. Agricoltura Settore Caccia, Servizio Veterinario Regionale, ecc. per garantire un servizio ai cacciatori lavorando sempre di più verso una caccia moderna e sostenibile.