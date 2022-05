Taekwondo, Santa Caterina dello Ionio celebra il suo campione Vincenzo Comito

Al giovane Vincenzo Comito, presso la sede comunale di Santa Caterina dello Ionio, è stato consegnato questa mattina, uno speciale riconoscimento per essersi classificato secondo nel campionato italiano di taekwondo Cinture Rosse, Cadetti A, Categoria -61kg con la Palestra ASD ATHLON dei maestri Antonio Voci e Danilo Prunestì.

Il primo cittadino, nel suo saluto, ha ribadito l’importanza dello sport come stile di vita. “Vincenzo fa parte di quegli esempi che tutti i nostri ragazzi dovrebbero seguire. Ed è la chiara testimonianza che l’impegno, la dedizione, la passione e i sacrifici, a lungo tempo ripagano.”

“La scelta di praticare sport – ha aggiunto Severino – ha delle ripercussioni positive sia a livello fisico che psicologico in quanto, oltre ad avere una forte valenza educativa, aiuta a superare le tante difficoltà alle quali la vita ci sottopone”.

Nel sottolineare l’importanza di dedicarsi alle attività sportive, il sindaco nel suo intervento, ha voluto sottolineare come attraverso esse, il giovane atleta viene educato al rispetto delle regole, dell’avversario e soprattutto a stare nella società.

Durante la manifestazione, come spesso accade, non sono mancati riferimenti al passato sportivo di Santa Caterina dello Ionio, paese nel quale si svolgevano attività agonistiche di livello.

È seguita la consegna di una targa di riconoscimento per l’impegno e la passione messi in campo per il raggiungimento di alti obbiettivi come quello centrato nonché un piccolo rinfresco.

Alla cerimonia, oltre ai famigliari visibilmente emozionati, presenti anche la Giunta Comunale e i dipendenti del Municipio.

“A Vincenzo – ha concluso Francesco Severino – gli auguri per questo prestigioso traguardo, a nome mio e dell’amministrazione che mi onoro di rappresentare”.