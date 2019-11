Tamponamento a catena tra 4 auto, diversi feriti

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle 17.40 circa in prossimità della rotatoria di via delle Foibe, nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Quattro gli automezzi coinvolti in un tamponamento a catena, una vettura BMW, una AUDI A3, un furgone PEUGEOT ed un furgone FORD TRANSIT. A seguito dell’impatto la BMW ed il FORD TRANSIT finivano fuoristrada.

Sei le persone complessivamente coinvolte di cui quattro affidate al personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto, con due ambulanze, presso struttura ospedaliera. Illesi gli altri due passeggeri.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza degli automezzi e del sito interessato dal sinistro.

Sul posto Polizia Locale per gli accertamenti di competenza e soccorso stradale.

Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incidente.

Attualmente il tratto di strada chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

Disagi per la viabilità.