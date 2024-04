Tirreno Festival, il 18 agosto a Diamante il concerto di Geolier

Si aggiunge anche Diamante (Cs) come tappa del “Geolier live 2024”, il tour estivo che vedrà il rapper Geolier protagonista dei 3 spettacolari appuntamenti di apertura con la grande festa allo Stadio Maradona di Napoli, il 21, 22 e 23 giugno – live già tutti sold out -, e di grandi momenti nei principali festival di tutta la penisola. Insieme agli appuntamenti già confermati arriva la nuova data di domenica 18 agosto al Tirreno Festival, direttore artistico Alfredo De Luca, al Teatro dei Ruderi a Cirella di Diamante (Cs), evento prodotto in Calabria dalla Ticket Service Calabria.

Geolier ha pubblicato di recente il suo nuovo singolo “L’ultima poesia”, che lo vede insieme a Ultimo in un brano che narra la fine di un amore, senza cui però non si riesce a stare. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena.

Il suo ultimo disco, “Il coraggio dei bambini”, certificato 5 volte platino, è stato alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album Fimi 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni – 60 dischi di platino e 24 ori collezionati in totale – Geolier, nelle classifiche di fine anno di Vevo, è stato alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”.

Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione al 74° Festival di Sanremo con il brano “I p’ me, tu p’ te”, certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200.